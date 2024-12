Jéssica Silva renovou com o Gotham FC até junho de 2025.

A notícia foi confirmada pelo próprio clube, que em agosto deste ano contratou a internacional portuguesa ao Benfica. De lá para cá, Jéssica Silva somou um golo e duas assistências em sete jogos pela formação norte-americana.

«Estou muito feliz por continuar a representar as cores do Gotham FC. Vou continuar a dar tudo de mim e mostrar o que realmente sou capaz. O ano de 2024 não saiu como esperado, mas há que dar um passo em frente e mostrar quem é a verdadeira Jéssica Silva. O melhor ainda está por vir», referiu.

.@jessiicasilva10 stays stateside 🗽#GothamFC and forward Jéssica Silva have agreed to a new short-term contract, which extends through June 30, 2025.



