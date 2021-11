A equipa feminina do Benfica venceu em casa do Hacken, na Suécia, por 2-1, na quarta jornada da Liga dos Campeões, e subiu ao terceiro lugar do grupo D.

As águias chegaram à vantagem graças a um golo de Lacasse aos 3m, mas Rubensson empatou a partida aos 74m, na conversão de um penálti.

Mas quando tudo parecia apontar para um empate, Catarina Amado fez o 2-1, assegurando a primeira vitória do Benfica na fase de grupos da Champions.

Com este resultado, o Benfica sobe ao terceiro lugar, com quatro pontos, os mesmos do Bayern Munique, o segundo classificado, que tem menos um jogo.