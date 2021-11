O Benfica foi derrotado em casa pelo Hacken, na terceira jornada do grupo D da Liga dos Campeões de futebol feminino (0-1).

O jogo do Seixal foi decidido por um penálti, convertido por Elin Rubensson, ao minuto 76.

Um lance muito contestado pelas jogadores da equipa portuguesa, uma vez que parece não existir qualquer falta: Ana Seiça parece fazer o carrinho lateralmente, com a adversária a aproveitar essa abordagem arriscada da jogadora portuguesa.

Com este resultado o Benfica continua com um ponto, e cai para o último lugar do grupo, já que o Hacken passa a somar seis pontos.

O Lyon reforçou a liderança do grupo, ao vencer o Bayern por 2-1.

A equipa francesa tem agora nove pontos, para quatro da equipa alemã.

[foto: SL Benfica]