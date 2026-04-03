18 jogos, 15 vitórias, dois empates e apenas uma derrota. É este o registo da equipa feminina do FC Porto na II Divisão, que está apenas a um triunfo de garantir a subida ao principal escalão.

A formação portista recebeu e venceu esta sexta-feira o Famalicão, por 4-2, na 11.ª jornada da fase de apuramento de campeão da II Liga feminina.

Os golos do FC Porto foram apontados por Lily Bryant, Ema Gonçalves, Eliza Turner e ainda um autogolo de Eva Sampaio, já Sara Teixeira e Catarina Pinto faturaram para o Famalicão.

O FC Porto é líder isolado, com 29 pontos, e o próximo encontro diante do Futebol Benfica pode ditar a subida de divisão em caso de triunfo, a terceira consecutiva.