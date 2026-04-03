Futebol feminino
3 abr, 18:35
Futebol feminino: FC Porto triunfa e está a uma vitória da primeira divisão
Vitória por 4-2 abre caminho para a terceira subida consecutiva
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Vitória por 4-2 abre caminho para a terceira subida consecutiva
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18 jogos, 15 vitórias, dois empates e apenas uma derrota. É este o registo da equipa feminina do FC Porto na II Divisão, que está apenas a um triunfo de garantir a subida ao principal escalão.
A formação portista recebeu e venceu esta sexta-feira o Famalicão, por 4-2, na 11.ª jornada da fase de apuramento de campeão da II Liga feminina.
Os golos do FC Porto foram apontados por Lily Bryant, Ema Gonçalves, Eliza Turner e ainda um autogolo de Eva Sampaio, já Sara Teixeira e Catarina Pinto faturaram para o Famalicão.
O FC Porto é líder isolado, com 29 pontos, e o próximo encontro diante do Futebol Benfica pode ditar a subida de divisão em caso de triunfo, a terceira consecutiva.
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