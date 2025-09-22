O Tribunal da Relação de Lisboa absolveu a Leixões SAD «de todas as acusações que foram imputadas» no âmbito do processo “Jogo Duplo”, que remonta à temporada 2015/2016.

Acusada de um crime de corrupção ativa, a SAD leixonense foi inicialmente condenada, em 2020, a dois anos de proibição de participar nos campeonatos profissionais de futebol, ou seja, na I Liga e na II Liga, bem como à privação do direito a subsídios ou incentivos públicos e ao pagamento de uma multa de 60 mil euros.

«Após mais de nove anos de espera, vimos, finalmente, a justiça ser feita! Lamentamos, somente, todo este tempo em que nos vimos envolvidos neste processo, que deixou danos profundos na imagem do nosso clube e adeptos, bem como perdas financeiras irreparáveis», referiu a SAD do Leixões, que compete atualmente na II Liga, num comunicado publicado nas redes sociais.

O processo “Jogo Duplo” tem como base uma investigação de alegados crimes de corrupção no futebol e de viciação de resultados.