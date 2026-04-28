O Brighton prepara-se para ser pioneiro no futebol feminino, com a construção de um estádio apenas para a sua equipa e que deverá ficar concluído, no máximo, para a época de 2030/31.

Através do site oficial, o clube confirmou os planos para a construção do recinto, que terá capacidade para dez mil espetadores. O espaço destinado ao estádio foi adquirido em 2025 e os trabalhos, entretanto, já começaram.

Além disso, o novo recinto será ligado ao Falmer Stadium através de uma ponte, sendo que o «declive» deste terreno vai permitir a construção de dois estacionamentos subterrâneos. 

«O novo estádio proporcionará à equipa feminina uma nova casa, construída especificamente para esse fim, e que reflete o nível de apoio e ambição, reforçando ainda mais a posição do Brighton como líder global no futebol feminino», pode ler-se.

Recorde-se que o Brighton atua no principal escalão do futebol feminino inglês, estando no sexto lugar da classificação, liderada pelo Manchester City.

FUTEBOL FEMININO: BENFICA SAGRA-SE HEXACAMPEÃO NACIONAL!
Feminino: FC Porto sobe à Liga com o título de campeão da II Divisão