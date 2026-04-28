Brighton prepara construção «pioneira» de estádio para o futebol feminino
Recinto com capacidade para dez mil espetadores e deverá ficar completo até à época 2030/31
O Brighton prepara-se para ser pioneiro no futebol feminino, com a construção de um estádio apenas para a sua equipa e que deverá ficar concluído, no máximo, para a época de 2030/31.
Através do site oficial, o clube confirmou os planos para a construção do recinto, que terá capacidade para dez mil espetadores. O espaço destinado ao estádio foi adquirido em 2025 e os trabalhos, entretanto, já começaram.
Além disso, o novo recinto será ligado ao Falmer Stadium através de uma ponte, sendo que o «declive» deste terreno vai permitir a construção de dois estacionamentos subterrâneos.
«O novo estádio proporcionará à equipa feminina uma nova casa, construída especificamente para esse fim, e que reflete o nível de apoio e ambição, reforçando ainda mais a posição do Brighton como líder global no futebol feminino», pode ler-se.
Recorde-se que o Brighton atua no principal escalão do futebol feminino inglês, estando no sexto lugar da classificação, liderada pelo Manchester City.
We are pleased to confirm plans for the UK and Europe's first purpose-built women's football stadium. 🏟️— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) April 28, 2026
It will be one of only three such stadiums in the world, putting the club at the forefront of the women's game globally. 🤩💫