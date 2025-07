A Seleção de Inglaterra revalidou, este domingo, o título de campeã da Europa no futebol feminino. Na final, as inglesas superiorizaram-se à Espanha, atual campeã do Mundo, nas grandes penalidades (3-1), depois de um empate de 1-1 nos 120 minutos.

Mariona Caldentey, do Arsenal, inaugurou o marcador para a Espanha ao minuto 25. Alessia Russo, também ela do Arsenal, restabeleceu o empate aos 57 minutos.

No desempate das grandes penalidades, as inglesas concretizaram três, enquanto que as espanholas apenas fizeram um golo. Tal como na meia-final, a suplente Chloe Kelly marcou o golo decisivo.

Assim, a Inglaterra vingou a final do Mundial de 2023, sangrando-se bicampeã da Europa. As orientadas de Sarina Wiegman, recorde-se, venceram a competição no ano de 2022.

Já a selecionadora da seleção inglesa venceu o terceiro Europeu consecutivo, uma vez que conquistou também o Euro 2017 pelos Países Baixos.