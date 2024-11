Sam Kerr e Kristie Mewis anunciaram, esta segunda-feira, que estão à espera de um bebé.

Através das redes sociais, as duas jogadoras partilharam uma fotografia com os seguidores e rapidamente já se tornou viral. Recorde-se que Sam Kerr, internacional australiana, atua pelo Chelsea e Kristie Mewis é atleta do West Ham.

De acordo com a mensagem partilhada no Instagram, o bebé deve nascer em 2025: «Bebé Mewis-Kerr a vir em 2025», pode ler-se.

Veja aqui a publicação de Sam Kerr nas redes sociais: