Jovem do Valadares Gaia chamada à seleção de Inglaterra: «Ficou sem palavras»
Erica Meg, de 17 anos, estreia-se na principal categoria das «leoas»
Erica Meg, de 17 anos, estreia-se na principal categoria das «leoas»
A jovem Erica Meg, de apenas 17 anos, foi chamada pela primeira vez à seleção principal feminina de Inglaterra feminina, num momento marcante para a média que atua no Valadares Gaia.
A convocatória surge numa altura em que a selecionadora Sarina Wiegman enfrenta várias baixas no meio-campo, o que abriu espaço à jovem promessa.
Em conferência de imprensa, Wiegman explicou a decisão.
«Chamámos a Erica porque estamos com pouca profundidade no meio-campo. Ela tem feito um bom percurso, joga em Portugal e destacou-se nos sub-23. [...] É uma média muito dinâmica, gosta de ir para a frente, é agressiva e técnica», referiu.
Apesar da chamada, Wiegman não coloca pressão imediata na jovem de 17 anos.
«É um grande salto dos sub-23 e do campeonato português para o nível sénior. Não espero que entre diretamente no onze, isto é sobretudo uma oportunidade de aprendizagem», acrescentou.
A reação da jovem não podia ter sido mais espontânea. Segundo a selecionadora, Erica Meg «ficou sem palavras», mostrando-se «muito feliz, surpreendida e entusiasmada» com a oportunidade.
A jogadora terá agora a possibilidade de integrar o estágio com vista aos particulares frente à Espanha feminina, campeã mundial, em Wembley, e diante da Islândia feminina, em Reiquiavique.
Congratulations, Erica Meg Parkinson! 👏— Lionesses (@Lionesses) March 31, 2026
Selected for our #Lionesses for the first time! 🏴 pic.twitter.com/K382drNn8U