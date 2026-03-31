A jovem Erica Meg, de apenas 17 anos, foi chamada pela primeira vez à seleção principal feminina de Inglaterra feminina, num momento marcante para a média que atua no Valadares Gaia.

A convocatória surge numa altura em que a selecionadora Sarina Wiegman enfrenta várias baixas no meio-campo, o que abriu espaço à jovem promessa.

Em conferência de imprensa, Wiegman explicou a decisão.

«Chamámos a Erica porque estamos com pouca profundidade no meio-campo. Ela tem feito um bom percurso, joga em Portugal e destacou-se nos sub-23. [...] É uma média muito dinâmica, gosta de ir para a frente, é agressiva e técnica», referiu.

Apesar da chamada, Wiegman não coloca pressão imediata na jovem de 17 anos.

«É um grande salto dos sub-23 e do campeonato português para o nível sénior. Não espero que entre diretamente no onze, isto é sobretudo uma oportunidade de aprendizagem», acrescentou.

A reação da jovem não podia ter sido mais espontânea. Segundo a selecionadora, Erica Meg «ficou sem palavras», mostrando-se «muito feliz, surpreendida e entusiasmada» com a oportunidade.

A jogadora terá agora a possibilidade de integrar o estágio com vista aos particulares frente à Espanha feminina, campeã mundial, em Wembley, e diante da Islândia feminina, em Reiquiavique.