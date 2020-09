É uma das bombas do mercado no futebol feminino: Alex Morgan é reforço do Tottenham, anunciou este sábado o emblema inglês nas redes sociais.

A internacional norte-americana é reforço dos spurs para a temporada 2020/21 e usará o número 13 na camisola. Até agora, Morgan representava os Orlando Pride, da MLS.

Aos 31 anos, a avançada terá assim a sua segunda experiência na Europa, depois de ter jogado no Lyon na temporada 2016/17. Nessa época, conquistou a Liga dos Campeões, além do campeonato e da Taça de França.

Alex Morgan é um dos maiores nomes da atualidade no futebol feminino. Pela seleção dos Estados Unidos, por exemplo, conquistou já dois Mundiais e foi medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2012.

We are delighted to announce that we have reached agreement for the signing of two-time @FIFAWWC winner Alex Morgan! 🤩🙌



🗞 https://t.co/RIw8meHbvz#WelcomeAlex ⚪️ #COYS pic.twitter.com/X2eMIbJuyO