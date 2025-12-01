Francisco Neto, selecionador feminino de Portugal, antevê um bom teste frente ao Brasil, na próxima terça-feira (19h45), em Aveiro, jogo em que não estará presente Kika Nazareth, que se lesionou na semana anterior, em Braga, no jogo-treino frente aos Países Baixos:

Importância de se ser eficaz

«Estamos a jogar contra as melhores equipas do mundo, que, normalmente, não cedem muitas oportunidades aos adversários. Nós temos de ter essa capacidade de fazer e de finalizar.»

Marcação individual do Brasil em todo o campo

«Isso significa muito desgaste e termos de estar muito concentrados. Ser muito capaz de conseguir disputar esses duelos é algo relativamente novo para nós, porque não temos passado muito por isso, mas também é interessante por causa disso.»

Ausência de Kika Nazareth

«Não podendo contar com a Francisca, infelizmente, outra estará. O grupo sabe que a jogadora que estará nessa posição não vai ser a Francisca, nós não queremos que ninguém replique ninguém.»

Saber estar confortável no desconforto

«As equipas de mais alto nível são aquelas que conseguem estar mais vezes confortáveis no desconforto e é aqui que temos que colocar as nossas jogadoras para podermos ser melhores, com o objetivo claro que daqui a um ano possamos estar a festejar um apuramento para o Campeonato do Mundo. É esse o grande objetivo destes jogos.»