Jenni Hermoso é a nova jogadora do Tigres, do México. O anúncio foi feito pela equipa mexicana nas redes sociais.

A campeã do mundo pela Espanha, e que esteve envolvida na polémica com Luis Rubiales, deixa o Pachuca, onde estava desde 2022, mas continua no México.

«Nada me entusiasma mais que anunciar que vou fazer parte deste incrível clube! Tenho todo o desejo e entusiasmo de usar a camisola do Tigres. Incomparável! Estão preparados?»

Em época e meia ao serviço do Pachuca, Hermoso marcou 26 golos e fez 10 assistências.