A futebolista portuguesa Cláudia Neto venceu, no sábado, a Taça da Alemanha em futebol feminino, ao serviço do Wolfsburgo, com a vitória na final sobre o SGS Essen, no desempate por grandes penalidades.

Neto, de 32 anos, entrou já no prolongamento, aos 97 minutos, numa altura em que o marcador registava 3-3, empate oriundo do tempo regulamentar e que subsistiu até à decisão final, da marca dos onze metros.

Nos penáltis, Cláudia Neto converteu com êxito o segundo pontapé do Wolfsburgo, que venceu o desempate por 4-2.

A jogadora, que leva 128 internacionalizações e 18 golos pela equipa principal de Portugal, faz a ‘dobradinha’ pelo clube alemão, dado que já tinha conquistado o campeonato, em junho. Já venceu um total de três ligas e duas taças pelo Wolfsburgo, em três épocas.