Está cada vez mais próximo o regresso de Jéssica Silva aos relvados e a garantia foi dada precisamente pela internacional portuguesa, através de uma mensagem deixada nas redes sociais.

Após ter perdido a visão e ter interrompido a carreira «por tempo indeterminado», a jogadora do Gotham FC garante que tem melhorado, agradece as mensagens de apoio que tem recebido e explica que apesar de existirem riscos, tem «confiança no processo».

«Já esteve mais longe e isso deixa-me feliz. Em breve estarei de volta ao campo com as minhas colegas e esse sentimento já vale muito. É verdade que ainda não recuperei totalmente a visão, mas neste momento, o mais importante é focar-me nas melhorias», afirma.

Veja aqui a mensagem de Jéssica Silva: