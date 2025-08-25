Futebol Feminino
OFICIAL: Jéssica Silva é jogadora do Al Hilal
Internacional portuguesa assina contrato de uma temporada
Jéssica Silva é jogadora do Al Hilal, anunciou esta segunda-feira o clube saudita. A internacional portuguesa assinou um contrato de uma temporada.
Livre no mercado, depois de deixar o Gotham FC, dos Estados Unidos, a ex-Benfica prepara-se agora para o décimo clube da carreira. Na equipa norte-americano fez apenas 11 jogos oficiais.
Ao longo da carreira representou também o União Ferreirense, Clube da Albergaria, Linkoping, Sp. Braga, Levante, Lyon e Kansas City. Pelo Benfica jogou três temporadas, entre 2021 e 2024.
Agora, junta-se a Rúben Neves e João Cancelo, compatriotas que representam a equipa masculina do Al Hilal.
