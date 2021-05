O Kansas City NWSL contratou a futebolista portuguesa Jéssica Silva. O acordo, válido por dois anos com o clube dos Estados Unidos, foi confirmado esta segunda-feira.

A internacional portuguesa de 26 anos tinha-se desvinculado dos franceses do Lyon nos últimos dias e conhece agora um novo capítulo numa carreira que já passou também pelo Levante (Espanha), Linkoping (Suécia), Sporting de Braga, Clube de Albergaria e União Ferreirense.

Em comunicado, o Kansas City refere que espera que Jéssica se junta à equipa «no final de maio ou no início de junho».

Nesta altura, o clube norte-americano prepara a entrada na National Women’s Super League, o principal campeonato feminino.

NEWS: KC NWSL has signed forward Jéssica Silva to a two-year agreement with the club. Silva comes to Kansas City after spending the last two seasons with Olympique Lyonnais.



