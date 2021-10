Karolina Sarasua, jogadora da equipa feminina do Osasuna B, denunciou nas redes sociais as ameaças e comentários impróprios que recebeu durante o jogo do fim-de-semana frente ao SD Nueva Montaña.

«Vou violar-te», «vamos violar toda a tua equipa», «vamos ao balneário e eu violo-te», «levanta a camisola», foram alguns dos comentários feitos à jogadora de 17 anos.

«Disseram-me tudo isto durante 90 minutos. Sou a número 9 do Osasuna», escreveu a atleta no final da lista com o que ouviu.

«Espero que não aconteça a mais ninguém porque é insuportável», disse Karolina em entrevista à La Sexta.

Mai Garde, capitã da equipa do Osasuna, publicou depois uma parte do relatório do árbitro, que relata tudo o que Karolina partilhou e diz que os «comentários ofensivos» vieram de «cinco rapazes que estavam fora do recindo, na vedação, na zona do meio-campo, em que, pelo menos um deles tinha um casaco com o símbolo do clube local, o S. D. Nueva Montaña»

«Não temos nem devemos tolerar mais este tipo de atuações contra as mulheres. Tens o meu apoio, companheira», disse Mai Garde.

BASTA YA!!



Ni tenemos ni debemos tolerar más este tipo de actuaciones denigrantes hacia las mujeres.



Tienes todo mi apoyo apoyo compañera.

Ayer fue a tí, mañana será a otra. 💜 pic.twitter.com/mAElz5iwrW — Mai Garde (@maigarde) October 10, 2021

E também o clube se pronunciou, manifestando «repúdio pelos comentários dirigidos a uma das jogadoras» e agradecendo ao Nueva Montaña a «atitude exemplar perante o sucedido».

#Osasuna quiere mostrar su rechazo a los comentarios recibidos por una de las jugadoras de #OsasunaFemB en el partido disputado esta tarde.



Asimismo, quiere agradecer el apoyo del @SDNMAH1922 por su ejemplar actitud ante lo sucedido. — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) October 9, 2021

O Nueva Montaña também «condenou o sucedido», disse que os jovens, «que estavam fora do estádio, foram filmados e «foi feita a denúncia pertinente» e garantiu que «nenhum deles usava roupa de clube».

Condenamos los hechos sucedidos ayer en el partido del @CAOsasuna B femenino contra su jugadora.

Los jóvenes, situados por fuera de la instalación, grabados en vídeo ( se efectuara la denuncia pertinente) ninguno portaba vestimenta ninguna del club. — S.D. Nueva Montaña A.H. (@SDNMAH1922) October 10, 2021

«Se eles estivessem nas nossas instalações, não teríamos hesitado em chamar a polícia e expulsá-los, como fizemos na temporada passada com pessoas que não cumpriram os regulamentos contra covid-19», acrescentou o clube.