Kika Nazareth, figura do Barcelona e da Seleção Nacional, sofreu uma entorse e ficará arredada dos relvados pelo menos três semanas, segundo anunciou o clube catalão.

Em comunicado, o Barcelona explica que Kika «sofreu uma entorse no ligamento colateral medial do tornozelo esquerdo», isto durante um jogo disputado pela Seleção Nacional portuguesa na última sexta-feira, diante dos Países Baixos.

Assim sendo, Kika Nazareth não defrontará o Benfica no dia dez de dezembro, em jogo da Liga dos Campeões feminina, naquele que seria um reencontro com o clube que revelou a internacional portuguesa de 23 anos.

Além disso, o Barcelona ficará privado da vencedora da Bola de Ouro em três ocasiões Aitana Bonmatí, que fraturou o perónio e será alvo de uma cirurgia. Vai parar pelo menos três meses e também falhará o Benfica.