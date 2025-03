Kika Nazareth sofreu uma lesão nos ligamentos do tornozelo esquerdo, segundo anunciou o Barcelona. A atleta portuguesa está fora e o tratamento «será determinado nos próximos dias», acrescentou o clube.

Esta é a segunda lesão da antiga jogador do Benfica em cerca de um mês. Já a guarda-redes Ellie Roebuck sofreu um desconforto na tíbia da perna direita e está fora do próximo encontro com o Tenerife.

Kika Nazareth soma 29 jogos, com seis golos e nove assistências. Antes disso, esteve cinco temporadas na equipa principal do Benfica.