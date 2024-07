Ana Capeta projetou, esta segunda-feira, o jogo com a Bósnia-Herzegovina e alertou para a valia física do próximo adversário no Grupo B3 de qualificação para o Euro 2025.

«É uma equipa com jogadoras fisicamente maiores que nós e, como é óbvio, têm as suas qualidades. Vamos trabalhar em torno disso e já sabemos o que esperar da Bósnia, porque já tivemos um jogo contra elas», disse a internacional portuguesa, na Cidade do Futebol.

A jogadora do Sporting também felicitou Kika Nazareth pela transferência para o Barcelona, atual bicampeão europeu. «A Kika tem muita qualidade e, como qualquer jogadora, merece sempre o melhor. Fico muito feliz por ela, por estar na melhor equipa do mundo. Ela tem qualidade para lá estar e tenho a certeza de que vai correr bem.»

Ana Dias e Nelly Rodrigues já estiveram às ordens do selecionador Francisco Neto no treino realizado na Cidade do Futebol, enquanto Ana Seiça juntar-se-á à equipa já na Bósnia.

Recorde-se que Portugal defronta a Bósnia-Herzegovina, na sexta-feira, às 18h00.