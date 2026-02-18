Benfica feminino: promessa Lara Martins sofre lesão grave
Avançada de 19 anos pode ficar um ano de fora dos relvados
Lara Martins, uma das grandes promessas do futebol feminino do Benfica e das Seleções Nacionais jovens, sofreu uma lesão grave. O clube da Luz informou em comunicado, nesta quarta-feira, que a atleta contraiu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito.
O Benfica adianta que Lara vai ser submetida a uma intervenção cirúrgica para debelar a lesão. A reabilitação será feita no clube. Esta é uma lesão que, dependendo do tratamento, pode chegar a um ano de paragem.
«Será um longo caminho, mas sempre com o carinho e a solidariedade de todo o grupo de trabalho pentacampeão nacional», escrevem as águias no seu sítio oficial.
Lara Martins tem 19 anos e já cumpre a terceira temporada na equipa principal. Levava cinco participações de golo em 19 jogos esta época.