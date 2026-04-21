Feminino: Benfica-Sporting já tem data marcada e vai jogar-se na Luz
Dérbi lisboeta foi agendado para o próximo dia 1 de maio
O dérbi feminino entre o Benfica e o Sporting, a contar para a 17.ª jornada da Liga BPI, vai realizar-se no dia 1 de maio, no Estádio da Luz, às 17h00.
As águias lideram o campeonato, a três jornadas do fim, com 39 pontos. O Sporting, por sua vez, é segundo com 31 pontos.
O dérbi lisboeta, embora tenha o peso da rivalidade entre os dois clubes, pode não vir a ter qualquer interferência na corrida pelo título feminino, uma vez que o Benfica pode conquistar, já na próxima jornada, o hexacampeonato. Para tal acontecer, a formação orientada por Ivan Baptista só precisa de vencer ou de igualar o resultado das leoas.
As encarnadas jogam em Braga, no dia 25 de abril, às 18h30. O Sporting, por sua vez, defronta o Rio Ave, no mesmo dia, mas às 16h00.