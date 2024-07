Benfica e Sporting já conhecem os trilhos até à segunda fase de qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Em Nyon, na Suíça, o sorteio desta sexta-feira dividiu-se entre o «caminho dos campeões» e o «caminho das ligas». Vamos por partes.

Neste «caminho das ligas», o Sporting defrontará o Eintracht Frankfurt a 4 de setembro, na Alemanha. Importa recordar que estas adversárias conquistaram quatro Champions, aquando da designação de 1. FFC Frankfurt.

Neste grupo participam 16 equipas, num total de duas eliminatórias. Por isso, para atingir a próxima fase de qualificação, as leoas terão de vencer duas partidas.

Em caso de triunfo, o Sporting jogará ante as bielorrussas do Minsk ou as islandesas do Breidablik, a 7 de setembro.

Destaque neste «caminho das ligas» para a presença de Atlético Madrid, Arsenal, Rangers, Ajax e Fiorentina.

Consulte a primeira fase de qualificação no «caminho das ligas».

Grupo 1:

Brondby (Dinamarca)-Fiorentina (Itália);

Ajax-Kolos Kovalivka (Ucrânia).

Grupo 2:

Sparta Praga (Chéquia)-Linköping (Suécia);

Paris FC-First Vienna (Áustria).

Grupo 3:

Arsenal-Rangers;

Atlético Madrid-Rosenborg (Noruega).

Grupo 4:

Minsk (Bielorrússia)-Breidablik (Islândia);

Eintracht Frankfurt-Sporting.

Na próxima fase de qualificação, PSG, Wolfsburgo, Real Madrid, Manchester City, Juventus e Häcken (Suécia) juntam-se às eliminatórias.

Benfica de olho na Bósnia e Ilhas Faroé

No «caminho dos campeões», o Benfica integra o lote de 43 equipas que almejam atingir a segunda fase de qualificação para a fase de grupos da Champions. De novo num sistema de jogo único, há 11 grupos, 10 com quatro equipas e um com três emblemas.

Para repetir o feito das últimas épocas, o Benfica terá de vencer as dinamarquesas do Nordsjaelland, em casa, a 4 de setembro. Depois, as águias jogarão ante Sarajevo, da Bósnia, ou Klaksvik, das Ilhas Faroé, a 7 de setembro.

O Benfica procura a quarta presença consecutiva na fase de grupos da Liga dos Campeões. Na última época, as tetracampeãs nacionais atingiram os «quartos», fase na qual foram eliminadas pelo Lyon, finalista vencido, ante o Barcelona.

Consulte a primeira fase de qualificação no «caminho dos campeões».

Grupo 1:

Sarajevo (Bósnia)-Klaksvík (Ilhas Faroé);

Benfica-Nordsjælland.

Grupo 2:

Vllaznia (Albânia)-Lanchkhuti (Geórgia);

St. Pölten (Áustria)-Neftçi (Azerbaijão).

Grupo 3:

KuPS Kuopio (Finlândia)-Celtic;

Gintra (Lituânia)-Agarista (Moldávia).

Grupo 4:

Breznica (Montenegro)-Birkirkara (Malta);

Anderlecht (Bélgica)-Estrela Vermelha (Sérvia).

Grupo 5:

Twente (Países Baixos)-Cardiff (País de Gales);

Valur (Islândia)-Ljuboten (Macedónia do Norte);

Grupo 6:

Apollon (Chipre)-Pyunik (Arménia);

Mura (Eslovénia)-Glentoran (Irlanda de Norte).

Grupo 7:

PAOK-Qiryat (Israel);

Servette-Pogoń Szczecin (Polónia).

Grupo 8:

BIIK-Shymkent (Cazaquistão)-Sofia (Bulgária);

Racing Union (Luxemburgo)-Galatasaray.

Grupo 9:

Osijek (Croácia)-Spartak Myjava (Eslováquia);

Dinamo-BSUPC (Bielorrússia)-Peamount United (República da Irlanda).

Grupo 10:

Ferencvárosi (Hungria)- Tallinna (Estónia);

Vorskla Poltava (Ucrânia)-RFS (Letónia).

Grupo 11:

Mitrovica (Kosovo)-Farul Constanta (Roménia);

Final do grupo: Vålerenga (Noruega) jogará com o vencedor do jogo anterior.

Na próxima fase de qualificação, Slavia Praga (Chéquia), Roma e Hammarby (Suécia) juntam-se às eliminatórias.

O sorteio da derradeira ronda de qualificação decorrerá a 9 de setembro e será disputado entre 18 e 26 de setembro.

A fase de grupos da Champions acontecerá a 27 de setembro e decorrerá entre 8 de outubro e 18 de dezembro.

Importa recordar que a final da Liga dos Campeões está agendada para o final de maio, no Estádio José de Alvalade, casa do Sporting.