O Benfica vai defrontar Barcelona, Bayern Munique e Rosengard na fase de grupos da Liga dos Campeões feminina, ditou o sorteio realizado esta segunda-feira em Nyon, na Suíça.



As águias estão inseridas no grupo D e iniciam participação nesta fase da 19 ou 20 de outubro e terminam a 21 ou 22 de dezembro.



O caminho até Eindhoven, palco da final, prossegue em março com os jogos dos quartos de final entre os dias 21/22 e 29/30. As meias-finais vão jogar-se entre 22/23 e 29/30 de abril enquanto a final está marcada para o dia 3 ou 4 de junho, nos Países Baixos.



O sorteio completo da fase de grupos:



Grupo A: Chelsea, PSG, Real Madrid e KS Vllaznia;



Grupo B: Wolfsburgo, Slavia Praga, Sankt Polten e Roma;



Grupo C: Lyon, Arsenal, Juventus e Zurique



Grupo D: Barcelona, Bayern Munique, Rosengard e Benfica