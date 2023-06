O Benfica ficou a conhecer, nesta sexta-feira, o adversário na meia-final da primeira ronda de qualificação da Liga dos Campeões feminina.

As encarnadas vão defrontar o Cliftonville Ladies, equipa da Irlanda do Norte, num jogo que será disputado no dia 6 de setembro.

Em caso de vitória, o Benfica avançará para uma das finais da primeira ronda, onde enfrentará o vencedor do encontro entre WFC Biik-Shymkent (Cazaquistão) e SFK Riga (Letónia), no dia 9 de setembro.

Estas quatro equipas formam o Grupo 6, que terá uma delas como anfitriã.

Para alcançar a fase de grupos da Liga dos Campeões, feito que já conseguiu nas duas últimas temporadas, o Benfica terá de passar ainda uma segunda ronda, com jogos a duas mãos, com sorteio marcado para 15 de setembro e jogos a 10 ou 11 de outubro, e depois 18 ou 19 do mesmo mês.

Nesta segunda ronda, que conta com equipas de renome como Wolfsburgo, Paris Saint-Germain, Real Madrid e Manchester United, serão selecionados 12 clubes que se juntarão aos quatro já com lugar garantido na fase de grupos: o atual campeão europeu, FC Barcelona, juntamente com Lyon, Bayern Munique e Chelsea.