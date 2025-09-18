O sonho não passou disso mesmo e o Sporting diz adeus à fase de liga da Champions, após perder frente à Roma, por 2-0, na segunda mão da terceira pré-eliminatória.

Depois de ter garantido um triunfo suado, há uma semana, a equipa de Micael Sequeira voltou a entregar o jogo às visitantes e o que se assistiu durante 90 minutos em Rio Maior foi um domínio quase total da Roma.

As oportunidades surgiam apenas de um lado do campo e foi com alguma naturalidade que apareceu o 1-0. Ashley Barron estava a ser um dos melhores elementos do Sporting no primeiro tempo, mas borrou a pintura com um autogolo. Na sequência de um cruzamento, a central leonina desviou para a própria baliza e as italianas saíram para o intervalo em vantagem no marcador.

O segundo tempo trouxe mais do mesmo e poucos minutos após Micael Sequeira ter mexido na equipa, a Roma voltou a mostrar-se letal no frente a frente com Catarina Potra. Após um contra-ataque muito bem conduzido por Pilgrim, o passe para Bergamaschi deixou a italiana solta de marcação e, após bater no poste, a bola beijou as redes da baliza.

Este lance fez com que as leoas acordassem, mas a mudança de atitude pecou por tardia e o resultado não sofreu alterações até ao apito final da árbitra. O Sporting está fora da Liga dos Campeões e é a Roma que segue para a fase de liga da competição.

Já as comandadas de Micael Sequeira juntam-se ao Sp. Braga na Taça Europa, a nova competição feminina de clubes.