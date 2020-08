O Wolfsburgo venceu hoje por 1-0 o FC Barcelona e apurou-se pela quinta vez para a final da Liga dos Campeões de futebol feminino, cuja «final 8» está a decorrer no País Basco, em Espanha.

Em San Sebastián, as tetracampeãs alemãs superaram as campeãs espanholas graças a um tento solitário da sueca Fridolina Rolfo, aos 58 minutos.

O Wolfsburgo carimbou, assim, a qualificação para a quinta final da sua história, depois de ter vencido as decisões de 2013 e 2014, e de ter perdido em 2016 e 2018.

Na final da competição, as germânicas vão defrontar o vencedor do duelo francês entre Paris Saint-Germain e Lyon, que está agendado para quarta-feira, em Bilbau.

O Lyon, no qual joga a internacional portuguesa Jéssica Silva, é o detentor do troféu e recordista de conquistas (seis), tendo vencido as últimas quatro edições da prova.