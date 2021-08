A equipa de futebol feminino do Benfica irá enfrentar o Kiryat Gan, de Israel, na primeira ronda da Liga dos Campeões, num jogo a disputar em Zenica, na Bósnia-Herzegovina. À televisão do clube encarnado, o técnico-adjunto das ‘águias’, André Vale, garantiu que a equipa vai para a partida com «vontade de ganhar».

«Vamos para ganhar, mas como o Benfica gosta de ganhar: com qualidade, a dar espetáculo e a cativar os adeptos, para que olhem para a modalidade de uma forma diferente», atirou André Vale.

«É muito importante para o Benfica e essencial para Portugal que as equipas comecem a crescer e a aparecer. Quanto ao ranking do futebol feminino, não estamos, de todo, ao nível da qualidade das nossas jogadoras», considerou o treinador-adjunto.

A equipa feminina do Benfica, campeã nacional, entra na ‘Champions’ 2021/22 na primeira ronda, num torneio em que encontra as campeãs israelitas, e, caso vença, terá um segundo jogo.

No sorteio realizado no início de julho, ficou determinado que as ‘águias’ iriam defrontar o Kiryat Gat, e, em caso de triunfo, disputariam a final deste grupo frente às vencedoras do jogo entre o Sarajevo e o Racing Luxembourg.