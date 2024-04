O Lyon recebeu e venceu o PSG, por 3-2, na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões feminina.

No «Parc Olympique Lyonnais», a equipa da casa até não entrou da melhor forma no encontro, apesar do primeiro golo só ter surgido já em cima do intervalo. Um excelente lance individual de Baltimore terminou com um cruzamento para os pés de Marie-Antoinette Katoto, que dentro da área atirou a contar.

Foi já no segundo tempo que as visitantes dobraram a vantagem no marcador. Uma enorme confusão dentro da área do Lyon permitiu que a bola chegasse «redondinha» aos pés de Marie-Antoinette Katoto, que agradeceu e fez desta forma o segundo das parisienses.

Só que quem achou que o jogo estava decidido teve de engolir as palavras, já que uma reviravolta sensacional foi construída em seis minutos.

Ellie Carpenter ofereceu o 2-1 à inevitável Kadidiatou Diani, que dentro da área finalizou rasteiro, fora do alcance da guardiã do PSG.

E porque no futebol feminino também existem momentos de levantar os estádios, o golo do empate do Lyon é para ver e rever. Dumornay abriu o livro aos 85 minutos e após driblar sobre uma adversária rematou de pé direito e assinou um autêntico golaço.

Melhor só mesmo o que aconteceu no minuto seguinte. Ainda os adeptos estavam de pé a festejar o 2-2 e Amel Majri já festejava o terceiro para o Lyon. Um ataque rápido apanhou desprevenida as jogadoras do PSG e com uma finta de corpo, tirou do caminho a defesa e rematou rasteiro, para o 3-2 final.

Um autêntico hino ao futebol deixou assim a eliminatória completamente em aberto e as duas equipas discutem a passagem à final no próximo dia 28, desta vez no Parque dos Príncipes.

.(VÍDEO: ELEVEN NA DAZN).