O Benfica empatou, em casa, o Barcelona a quatro golos, na sexta e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol feminino.

Com as contas do Grupo A da prova definidas, as duas equipas chegaram a este encontro sem nada a perder. As blaugrana começaram por mostrar a sua superioridade e chegaram ao golo com alguma naturalidade aos 18 minutos.

Jogada bem desenhada pelo ataque blaugrana, com Bronze a cruzar e Hansen a finalizar da melhor forma, de cabeça.

Dois minutos depois, foi a vez de Hansen assistir, com Patri Guijarro a encostar para o 2-0 sem grandes dificuldades.

Contudo, as águias reagiram e contaram com a preciosa ajuda de Alidou, que esteve em grande no encontro desta quarta-feira.

Grande jogada do ataque encarnada, com Jéssica Silva no passe e a camisola número 2 a bater a guarda-redes adversária pela primeira vez aos 26 minutos.

Em cima do intervalo, Alidou voltou a marcar. Cruzamento da esquerda de Falcon, com a jogadora canadiana a cabecear fora do alcance da guardiã do Barcelona.

Contudo, e no início do segundo tempo, a equipa espanhola chegou de novo à vantagem. Hansen não quis ficar atrás de Alidou e também bisou para o 3-2.

Ainda assim, as encarnadas não desistiram e conseguiram conquistar um ponto frente à poderosa equipa espanhola. Nycole Raysla assistiu de calcanhar e Jéssica Silva atirou colocado para o 3-3.

Perto do final da partida, a equipa de Filipa Patão chegou a um histórico 4-3. Canto batido do lado esquerdo do ataque encarnado, com Bronze, a meias com Font, a introduzir a bola na baliza do Barcelona.

Só que no último lance do jogo, Bronze redimiu-se do autogolo e foi à outra baliza fazer, de cabeça, o 4-4 final, na sequência de um pontapé de canto.

Com este resultado, o Benfica termina o Grupo A da Liga dos Campeões feminina no segundo lugar, com 9 pontos e vai estar nos quartos de final da prova. O Barcelona segue em frente no primeiro lugar do grupo, com 16 pontos.