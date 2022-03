Foi um Camp Nou ao rubro e a bater o recorde de assistência no futebol feminino que viu o Barcelona apurar-se para as meias-finais da Liga dos Campeões, com uma vitória convincente frente ao rival Real Madrid., por 5-2, depois de também terem triunfado na capital espanhola, por 3-1, na primeira mão.

Esta tarde, ainda muitos adeptos se sentavam nas bancadas e já as jogadoras do clube catalão se colocavam em vantagem no El Clásico: coube a Mapi León, assistida por Jenifer Hermoso, fazer as honras da casa, aos oito minutos.

Só que o conjunto merengue não estava disposto a entregar de forma fácil a eliminatória, e assustou – e de que maneira – o Barça.

De penálti, Olga Carmona fez o empate aos 16 minutos, e no início da segunda parte Maite Oroz assistiu Claudia Zornoza para a reviravolta blanca.

A partir daí, diga-se, o que se viu foi um festival blaugrana, com três golos em dez minutos que sentenciaram o encontro – e muita festa numas bancadas praticamente cheias: foram 91.553 espectadores, o novo recorde mundial no futebol mundial, segundo o emblema da Catalunha.

Aitana Bonmati empatou aos 52 minutos, pouco depois Claudia Pina voltou a dar vantagem à formação culé e aos 62 minutos, Alexia Putellas, a melhor jogadora do mundo, juntou-se à festa com o 4-2.

Pouco depois, a 20 minutos dos 90, Caroline Hansen ainda fez o 5-2.

Agora, nas meias-finais da Champions, o Barcelona, atual campeão europeu, vai defrontar o vencedor do duelo entre o Arsenal e o Wolfsburgo.