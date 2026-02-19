Arsenal e Real Madrid voltaram a vencer, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões feminina de futebol, e apuraram-se para a ronda seguinte da prova.

A segunda mão dos “oitavos” entre o Arsenal e o OH Leuven, da Bélgica, seguia-se a uma vitória das inglesas por 4-0, com o 3-1 desta quarta-feira a fechar a eliminatória com um agregado de 7-1. Já na capital espanhola, o Real Madrid juntou uma vitória de 2-0 à de 3-2 da primeira mão, para um total de 5-2.

Em Londres, Alessia Russo (22 e 89 minutos) e a espanhola Mariona Caldentey (64m, de grande penalidade), marcaram para as gunners, enquanto o golo belga foi da húngara Sara Pusztai (31m).

Tudo parecia também destinado a ter pouca história, no outro jogo do dia, que se revelou ainda assim mais equilibrado. No centro Alfredo di Stefano, a francesa Naomie Feller abriu a contagem, aos 54 minutos, e Melween N'Dongala fez autogolo, aos 67m.

Na quinta-feira jogam-se os outros dois jogos dos play-off de acesso aos quartos: Juventus-Wofsburgo (2-2 na primeira mão) e Manchester United-Atlético de Madrid (3-0).

Nos quartos de final da Champions feminina, o Arsenal jogará contra o Chelsea, enquanto o Real Madrid vai ter pela frente o Barcelona.