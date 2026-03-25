Kika Nazareth não sai do banco na goleada do Barça sobre Real Madrid
Duelo dos quartos de final da Liga dos Campeões feminina
Duelo dos quartos de final da Liga dos Campeões feminina
O Barcelona, finalista vencido em 2024/25, deu hoje um passo decisivo rumo às meias-finais da Liga dos Campeões feminina de futebol, ao golear em casa do Real Madrid 6-2, na primeira mão dos quartos de final.
Sem a portuguesa Kika Nazareth, que não saiu do banco, as ‘blaugrana’ entraram muito bem no encontro e, ainda antes do primeiro quarto de hora, já venciam por 2-0, com golos da polaca Ewa Pajor (06 minutos) e pela neerlandesa Esmee Brugts (13), antes de a colombiana Linda Caicedo (30) dar esperança às ‘merengues’.
Contudo, ainda antes do intervalo, Irene Paredes (32) fez o 3-1, com o FC Barcelona a chegar ao 5-1 na segunda parte, por Ewa Pajor (57) e por Vicky López (64).
Linda Caicedo (66) voltou a reduzir para o Real Madrid, mas Alexia Putellas (89) fez o 6-2 final, de grande penalidade, confirmando a 22.ª vitória do FC Barcelona em 23 encontros frente ao Real Madrid, que apenas venceu uma vez e nunca ficou sem sofrer golos.
Esta é a segunda vez que as duas equipas se encontram nos quartos de final da Liga dos Campeões, com o desfecho a encaminhar-se para ser o mesmo de 2021/22, quando as ‘blaugranas’ seguiram em frente com triunfos por 3-1 fora e 5-2 em casa.
Se o Real Madrid nunca passou dos quartos de final, aos quais chegou em três das cinco presenças, o FC Barcelona já venceu três títulos, em 2020/21, 2022/23 e 2023/24, além de ter atingido, pelo menos, as meias-finais nas últimas sete edições.
O Bayern Munique também ficou mais perto de chegar pela terceira vez às meias-finais da ‘Champions’, depois de 2018/19 e 2020/21, ao vencer em casa do Manchester United, em estreia nesta fase da competição, por 3-2.
A dinamarquesa Pernille Harder deu duas vezes vantagem às bávaras, aos dois e 71 minutos, mas Maya Le Tissier (24), de penálti, e a sueca Hanna Lundkvist (76) conseguiram o empate em ambas as ocasiões.
Aos 84 minutos, a japonesa Momoko Tanikawa deu o triunfo ao Bayern Munique, que recebe o Manchester United em 01 de abril, um dia antes da segunda mão entre o FC Barcelona e o Real Madrid.
VICTÒRIA A L’ANADA DE 1/4! 💪 pic.twitter.com/w6KvQOjdrW— FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) March 25, 2026