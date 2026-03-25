O Barcelona, finalista vencido em 2024/25, deu hoje um passo decisivo rumo às meias-finais da Liga dos Campeões feminina de futebol, ao golear em casa do Real Madrid 6-2, na primeira mão dos quartos de final.

Sem a portuguesa Kika Nazareth, que não saiu do banco, as ‘blaugrana’ entraram muito bem no encontro e, ainda antes do primeiro quarto de hora, já venciam por 2-0, com golos da polaca Ewa Pajor (06 minutos) e pela neerlandesa Esmee Brugts (13), antes de a colombiana Linda Caicedo (30) dar esperança às ‘merengues’.

Contudo, ainda antes do intervalo, Irene Paredes (32) fez o 3-1, com o FC Barcelona a chegar ao 5-1 na segunda parte, por Ewa Pajor (57) e por Vicky López (64).

Linda Caicedo (66) voltou a reduzir para o Real Madrid, mas Alexia Putellas (89) fez o 6-2 final, de grande penalidade, confirmando a 22.ª vitória do FC Barcelona em 23 encontros frente ao Real Madrid, que apenas venceu uma vez e nunca ficou sem sofrer golos.

Esta é a segunda vez que as duas equipas se encontram nos quartos de final da Liga dos Campeões, com o desfecho a encaminhar-se para ser o mesmo de 2021/22, quando as ‘blaugranas’ seguiram em frente com triunfos por 3-1 fora e 5-2 em casa.

Se o Real Madrid nunca passou dos quartos de final, aos quais chegou em três das cinco presenças, o FC Barcelona já venceu três títulos, em 2020/21, 2022/23 e 2023/24, além de ter atingido, pelo menos, as meias-finais nas últimas sete edições.

O Bayern Munique também ficou mais perto de chegar pela terceira vez às meias-finais da ‘Champions’, depois de 2018/19 e 2020/21, ao vencer em casa do Manchester United, em estreia nesta fase da competição, por 3-2.

A dinamarquesa Pernille Harder deu duas vezes vantagem às bávaras, aos dois e 71 minutos, mas Maya Le Tissier (24), de penálti, e a sueca Hanna Lundkvist (76) conseguiram o empate em ambas as ocasiões.

Aos 84 minutos, a japonesa Momoko Tanikawa deu o triunfo ao Bayern Munique, que recebe o Manchester United em 01 de abril, um dia antes da segunda mão entre o FC Barcelona e o Real Madrid.