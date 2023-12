A treinadora da equipa feminina de futebol do Benfica afirmou esta terça-feira ansiar vencer um histórico europeu como o Eintracht Frankfurt, na 3.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

“Falta conseguirmos dar o passo final e esse passo é, nos momentos decisivos, não sermos só competitivos, é conseguirmos pontuar e ganhar. O futebol acaba por ser isso, não podemos estar a lutar uma vida inteira por ser competitivos. Temos de lutar uma vida inteira para conseguir pontuar ou vencer os desafios", disse Filipa Patão, na antevisão ao encontro.

Ao fim de duas jornadas, o Benfica leva três pontos no Grupo A, e por isso o 3.º lugar, em igualdade pontual com o Frankfurt, que tem no saldo de golos um trunfo importante. As águias perderam com o Barcelona (4-0) e triunfaram perante as suecas do Rosengard (1-0).

Por isso, Filipa Patão garante que, a cada ano, o Benfica disputa a Liga dos Campeões com mais ambição: «A mentalidade está a mudar e a capacidade que temos para abordar este tipo de jogos também».

Por sua vez, a guarda-redes Lena Pauels mostrou-se entusiasmada pela oportunidade de realizar um duelo europeu no Estádio da Luz.

«Significa muito para nós, amanhã [quarta-feira] vão haver muitos mais adeptos nas bancadas e precisamos deles, de um apoio muito grande. Significa muito para nós disputar um jogo de Liga dos Campeões no Estádio da Luz e espero que possamos ganhar o jogo», disse a guardiã alemã de 25 anos.

Habitual titular na baliza das encarnadas, Lena Pauels realçou ainda a importância do encontro, face ao empate a três pontos no grupo. Esta quarta-feira, às 20h, as tricampeãs nacionais recebem o Frankfurt, quatro vezes vencedor da prova. Dentro de uma semana, a 21 de dezembro, pelas 17h45, o Benfica visita as alemãs.

O primeiro duelo será arbitrado pela inglesa Rebecca Welsh.