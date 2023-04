A equipa feminina do Lank Vilaverdense foi punida com a perda cinco pontos e dois jogos à porta fechada na sequência de uma queixa apresentada pela Associação Nacional de Treinadores (ANTF) sobre as habilitações do treinador Daniel Pacheco que, ao que tudo indica, não cumpre os requisitos para estar no banco.

Apesar dos cinco pontos perdidos, o Lank Vilaverdense continua no sexto lugar da classificação da liga feminina, já atualizada pela Federação Portuguesa de Futebol. A equipa somava 23 pontos, agora conta apenas 18 e está em igualdade pontual com o Valadares Gaia.