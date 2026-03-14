O Benfica não foi além de um empate a dois golos na receção ao Valadares Gaia, para a 13.ª jornada do campeonato nacional de futebol feminino.

Ainda sem derrotas na prova, as águias entraram a vencer com o golo de Diana Silva (21 minutos), mas Maísa Correia respondeu em cima da meia hora de jogo, devolvendo a igualdade às visitantes. Ainda antes do intervalo, Pauleta voltou a dar vantagem ao Benfica, que acabou por perdê-la já em cima do apito final do árbitro.

Daniela Santos confirmou o 2-2 e aplicou o terceiro empate em 13 jogos ao Benfica, que soma 33 pontos e tem mais oito do que o Sporting, que ainda entra em campo esta jornada.

Já o Sp. Braga também não fez melhor do que empatar a um golo com o Torreense, num jogo em que a formação de Torres Vedras marcou primeiro, por Janaina Weimer (68 pontos), e Malu Schmidt rematou para o 1-1 nos minutos finais do encontro (85 minutos).