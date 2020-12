A equipa feminina do Benfica joga esta quarta-feira a primeira mão dos 16 avos de final da Liga dos Campeões, frente ao Chelsea, e recebeu um apoio muito especial antes dessa partida.

Jorge Jesus e Luís Filipe Vieira fizeram uma visita ao plantel liderado por Luís Andrade no final do treino desta manhã e deixaram algumas palavras de incentivo às jogadoras.

Pela primeira vez numa fase tão adiantada da Prova Milionária, Luís Andrade assume que este é o jogo mais difícil que as águias vão disputar em três anos.

«Nos três anos de projeto que leva o futebol feminino, este será o jogo mais difícil que vamos disputar. O favoritismo está do lado do nosso adversário que já anda nestas lides há muitos anos. Nós somos os benjamins desta Liga e, como tal, queremos dar uma boa resposta. As jogadoras estão confiantes, fizemos um bom trabalho», afirmou, citado pela Lusa.

O jogo entre Benfica e Chelsea disputa-se no Seixal, a partir das 15h00. No dia 16 de dezembro joga-se a segunda mão, em Londres.