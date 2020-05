Ricardo Quaresma deu outro pontapé na discriminação racial. O internacional português, que atualmente joga nos turcos do Kasimpasa, mostrou o seu apoio à primeira equipa de futebol portuguesa de raparigas ciganas: as Big Powers, de Santa Tecla, Braga.

«Fico orgulhoso de ver essas miúdas a jogar futebol. Espero que consigam fazer algo bonito e que consigam ter sucesso no futuro. Se um dia uma filha minha me pedir para jogar futebol, eu próprio vou ensiná-la», afirmou Quaresma numa intervenção no Canal 11.

Depois da polémica com a proposta inconstitucional do deputado André Ventura, que defendia um confinamento especial para cidadãos portugueses desta etnia cigana, o futebolista que tem descendência cigana voltou assim a assumir uma posição pública contra o racismo e a discriminação na sociedade portuguesa.