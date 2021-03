Chelsea e Barcelona garantiram, esta quarta-feira, a qualificação para as meias-finais da Liga dos Campeões feminina de futebol, ao eliminarem, respetivamente, o Wolfsburgo (finalista vencido da última edição) e o Manchester City.

Após a vitória por 2-1 na primeira mão em Budapeste, na condição de visitado, o Chelsea voltou a defrontar as alemães na capital húngara e rubricou a passagem com um triunfo mais robusto. Pernille Harder fez o primeiro golo aos 27 minutos, de penálti. Kerr (32m) e Kirby (81m) assinaram depois o segundo e terceiro tentos, respetivamente.

Em Manchester, o Barcelona geriu a vantagem de 3-0 da primeira mão, perdeu por 2-1, mas apurou-se para as «meias». Beckie adiantou o City aos 20 minutos, mas Oshoala empatou já na segunda parte, ao minuto 59, complicando ainda mais a vida à equipa da casa, que ainda assim saiu de cena com um triunfo, rubricado com o penálti de Mewis, ao minuto 68.

O Chelsea fica à espera do vencedor da eliminatória entre o Bayern e o Rosengard, ao passo que o Barcelona aguarda o vencedor do PSG-Lyon.

