«Um passo histórico.»

É assim que o Manchester United anuncia que Old Trafford vai receber o primeiro jogo da equipa feminina dos red devils, frente ao West Ham.

A partida, a contar para o campeonato, joga-se no próximo dia 27 de março, sábado, a partir das 11h30.

«Jogar em Old Trafford será obviamente um momento especial na história desta equipa e é uma oportunidade fantástica para divulgar o futebol feminino, que cresceu muito nos últimos anos», afirmou Casey Stoney, treinador do Manchester United, citada no site do clube.

«Claro que vamos sentir falta dos adeptos. (...) Estamos todos ansiosos por voltar a vê-los nas bancadas e esperamos que haja mais oportunidades de jogar em Old Trafford no futuro», acrescentou.