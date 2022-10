A equipa de futebol feminino do Famalicão tem novo treinador: trata-se de Marco Ramos, técnico de 35 anos que orientava o Atlético Ouriense.

O novo timoneiro das famalicenses, que foi anunciado na quinta-feira, substitui no cargo Miguel Afonso, suspenso de funções após as acusações de assédio sexual a jogadores do Rio Ave, que remontam à temporada 2020/21.

Marco Ramos já treinou os juniores de Fátima e União de Leiria, além do futebol feminino do Condeixa. Assume o Famalicão, que é sexto classificado, com quatro pontos em três jornadas.