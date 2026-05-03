O Damaiense confirmou este domingo a descida à II Liga do futebol feminino. Com a derrota na receção ao Marítimo (2-1), a formação da Amadora regressa ao segundo escalão.

Num jogo referente à 17.ª jornada, Sydney Parker ainda abriu o marcador para a equipa da casa (22m). Pelo Marítimo, Érica Costa (39m) e Zidoi (90m) marcaram os golos do triunfo.

Este resultado confirma o 10.º e último lugar para o Damaiense, que confirma a descida de divisão quatro anos depois de ter subido à Liga. A equipa lisboeta soma 11 pontos. Rio Ave (17) e Marítimo (14) assumem lugares de play-off, em oitavo e nono respetivamente.

Ainda na luta pela manutenção está também o Racing Power, em sétimo, também com 17 pontos.