Matilde Fidalgo, defesa lateral direita internacional portuguesa, anunciou o fim da sua carreira de futebolista, que contou com passagens por clubes como Sporting, Benfica e Manchester City.

«O tempo foi chegando, ultrapassou até aquilo que eu tinha projetado, mas a sensação que estava na hora, nunca chegou, fui adiando… Chegou agora! Outras prioridades surgem, um novo ciclo virá e eu fecho esta bonita história, repleta de momentos bons que gosto de recordar, momentos tristes que me fizeram crescer e saudades que me farão querer estar de alguma forma ligada ao que por aí vier, nem que seja como espetadora», escreveu a agora ex-futebolista, de 30 anos, nas suas páginas na redes sociais Instagram.

Matilde Fidalgo vestiu a camisola da seleção portuguesa em 48 ocasiões, tendo estado na estreia lusa em grandes competições, no Campeonato da Europa de 2017, depois de ter passado pelas seleções jovens, com presença no Euro sub-19 de 2012.

«Foi bonito fazer parte de uma era revolucionária do futebol feminino, marcada por um crescimento exponencial do qual fiz parte ativa», rematou.

A defesa começou no São João Brito e prosseguiu a carreira em clubes como Futebol Benfica, Sporting, Sporting de Braga, Manchester City, Benfica, Betis e, na época passada, Famalicão, somando seis títulos de campeã nacional, três Taças de Portugal, duas Supertaças e uma Taça da Liga.