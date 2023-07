Megan Rapinoe, uma das principais figuras do futebol feminino, anunciou que vai terminar a carreira no final da temporada.

«É com um profundo sentimento de paz e gratidão que decidi que esta será minha última temporada a jogar este belo jogo. Eu nunca poderia ter imaginado como o futebol moldaria e mudaria a minha vida para sempre, mas pelo olhar no rosto desta menina, ela sempre soube», escreveu a jogadora de 38 anos numa publicação nas redes sociais acompanhada de uma fotografia enquanto criança.

It is with a deep sense of peace & gratitude that I have decided this will be my final season playing this beautiful game. I never could have imagined the ways in which soccer would shape & change my life forever, but by the look on this little girl’s face, she knew all along. pic.twitter.com/XGZ1T9i7Wy