Este mercado de transferências tem sido pródigo no que toca ao recorde da maior transferência do futebol feminino.

Desta vez foi a média Grace Geyoro que completou a transferência do PSG para as London Lionesses de Inglaterra, a troco de 1,65 milhões de euros segundo a imprensa francesa e bate os 1,3 milhões da mudança da mexicana Jacqueline Ovalle para os Orlando Pride.

A ex-Sporting, Olivia Smith fecha o pódio das maiores vendas com uma transferência para o Arsenal no valor de 1,15 milhões.

Internacional francesa de 28 anos cumpriu toda a carreira em França, no clube parisiense e segue agora para a primeira experiência internacional.

