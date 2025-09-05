Batido uma vez mais o recorde da jogadora mais cara de sempre
Grace Geyoro custou 1,65 milhões de euros às London Lionesses de Inglaterra e supera a mexicana Jacqueline Ovalle
Este mercado de transferências tem sido pródigo no que toca ao recorde da maior transferência do futebol feminino.
Desta vez foi a média Grace Geyoro que completou a transferência do PSG para as London Lionesses de Inglaterra, a troco de 1,65 milhões de euros segundo a imprensa francesa e bate os 1,3 milhões da mudança da mexicana Jacqueline Ovalle para os Orlando Pride.
A ex-Sporting, Olivia Smith fecha o pódio das maiores vendas com uma transferência para o Arsenal no valor de 1,15 milhões.
Internacional francesa de 28 anos cumpriu toda a carreira em França, no clube parisiense e segue agora para a primeira experiência internacional.
London City are delighted to announce the deadline day signing of Grace Geyoro🦁— London City Lionesses (@LC_Lionesses) September 5, 2025
Subject to the completion of the regulatory processes. pic.twitter.com/7yb9vZAP1h