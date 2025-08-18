O Amora, que compete na II Divisão nacional feminina de futebol, anunciou a contratação de Emma Jensen, média dinamarquesa de 20 anos, que é namorada do avançado do Sporting, Conrad Harder.

A futebolista chega ao clube lisboeta proveniente do Copenhaga, que na época passada disputou o segundo escalão dinamarquês.

A mudança de Jensen para Portugal pode indiciar a continuidade de Harder no Sporting, ele que, nos últimos dias, foi apontado aos franceses do Rennes.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências