OFICIAL: Emma Jensen, namorada de Harder, reforça o Amora
Média, de 20 anos, deixa o Copenhaga e ruma a Portugal
O Amora, que compete na II Divisão nacional feminina de futebol, anunciou a contratação de Emma Jensen, média dinamarquesa de 20 anos, que é namorada do avançado do Sporting, Conrad Harder.
A futebolista chega ao clube lisboeta proveniente do Copenhaga, que na época passada disputou o segundo escalão dinamarquês.
A mudança de Jensen para Portugal pode indiciar a continuidade de Harder no Sporting, ele que, nos últimos dias, foi apontado aos franceses do Rennes.
