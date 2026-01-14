OFICIAL: Man. City investe forte e contrata internacional norte-americana
Sam Coffey custou quase 700 mil euros e chega a Inglaterra proveniente das Portland Thorns
Sam Coffey custou quase 700 mil euros e chega a Inglaterra proveniente das Portland Thorns
Sam Coffey, média de 27 anos que é internacional pelos Estados Unidos da América, tornou-se numa das futebolistas mais caras da história, depois de o Manchester City ter investido 600 mil libras, quase 700 mil euros, na sua contratação.
Antiga jogadora das Portland Thorns, que representava desde 2022, Coffey assinou um contrato válido para as próximas três temporadas pelas atuais líderes da Superliga feminina de Inglaterra.
We are delighted to announce the signing of United States international Sam Coffey until the summer of 2029, subject to international clearance. 🙌✍️ pic.twitter.com/Duv3W3cxUf— Manchester City Women (@ManCityWomen) January 14, 2026
Esta é, até ver, a maior transferência deste mercado de inverno, no que ao futebol feminino diz respeito, e entra diretamente para o top 10 das maiores de sempre, numa lista liderada pela francesa Grace Geyoro, que em 2025 trocou o PSG pelo London City Lionesses num negócio avaliado em 1,65 milhões de euros.
«Sinto que este é o momento certo para viver este desafio. O facto de agora (a transferência) ser oficial, de eu estar aqui e de tudo isto ser real é muito empolgante. Não poderia estar mais pronta e feliz com tudo isto», comentou a jogadora na sua apresentação.
Caffey soma quase 40 internacionalizações pelos Estados Unidos da América, tendo feito parte da seleção que conquistou o ouro olímpico em Paris, no ano de 2024.
LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências