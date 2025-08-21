Batido recorde de ex-Sporting de maior transferência
Internacional mexicana Jacqueline Ovalle custa 1,3 milhões de euros e supera Olivia Smith no ranking das mais caras da história do futebol feminino
Recorde quebrado! A avançada mexicana Jacqueline Ovalle torna-se na futebolista mais cara da história, depois de o Orlando Pride, da Liga feminina norte-americana, ter pago 1,5 milhões de dólares, praticamente 1,3 milhões de euros, ao Tigres, do México, pela sua contratação.
Desta forma, Ovalle, que tem a alcunha de La Maga, supera a antiga jogadora do Sporting, Olivia Smith, que no ano passado trocou o Liverpool pelo Arsenal por 1,1 milhões de euros, no topo das transferências mais caras de sempre no futebol feminino.
Jacqueline Ovalle, de 25 anos, assinou até 2027 pelo Orlando Pride, num acordo que contempla a possibilidade de o vínculo se estender por mais uma temporada.
«Estou muito feliz por me juntar ao Orlando Pride. Venho com o objetivo de poder ganhar títulos e deixar a minha marca no clube», disse a internacional mexicana, ao site do emblema norte-americano.
A avançada era por muitos considerada a melhor jogadora da Liga mexicana e deixa o Tigres como a maior goleadora do clube, com 136 golos.
Em apenas dois anos, o Orlando Pride fechou duas das contratações mais caras da história do futebol feminino, depois de, em 2024, ter investido 675 mil euros pela internacional zambiana Barbra Banda, que jogava nas chinesas do Shangai Shenglin.
Campeã norte-americano em título, um feito inédito na história do clube, a equipa de Orlando conta no seu plantel com a histórica internacional brasileira Marta, de 39 anos, que foi eleita por seis vezes a melhor jogadora do mundo.
