A antiga selecionadora nacional feminina e atual diretora da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) Mónica Jorge disse que «no futebol não pode haver espaço nem tolerância para o assédio».

«Tanto a FPF como eu, mulher, mãe e figura de uma modalidade, iremos sempre defender e proteger a atleta em todas as ocasiões, muito mais se o contexto for de abuso. No futebol não pode haver espaço nem tolerância para o assédio», afirmou, em entrevista à Lusa.

O tema surge novamente à ordem do dia após várias futebolistas que alinharam no Rio Ave em 2020/21 terem denunciado, numa notícia publicada no final de setembro pelo jornal Público, ações de assédio sexual do então técnico do clube de Vila do Conde Miguel Afonso, que atualmente era treinador do Famalicão, tendo também o diretor desportivo Samuel Costa sido alvo de um processo disciplinar.

A dirigente federativa, que ocupa esta posição à frente do futebol feminino há uma década, depois de deixar de ser selecionadora, lembra-se de algumas vítimas que só muito mais tarde tiveram coragem para desabafar.

«O medo começa a desvanecer-se lentamente e entra a ação. (...) É fundamental o suporte e o apoio permanente a todas as vítimas ou denunciantes. É uma plataforma que respeita o anonimato, protegendo quem denuncia e garantindo a segurança do mesmo», explicou.

Ainda assim, alertou, «uma plataforma não chega», incentivando todos os clubes e federações, mais «escolas, faculdades e outras entidades públicas» a terem mecanismos próprios de denúncia.

Assim, e ao contrário do que temem outras figuras do desporto nacional, quanto ao abandono jovem por receio deste tipo de casos, seja por vontade própria ou dos pais, é da opinião de que até pode acontecer pelo contrário.