A UEFA puniu a federação inglesa de futebol com uma multa de 20 mil euros, por conduta imprópria da seleção feminina no play-off de acesso ao Mundial 2023.

A presença no certame, no entanto, não está em causa.

«Após investigação e aberto um processo disciplinar sobre o potencial comportamento inadequado de jogadoras da seleção feminina da República da Irlanda, foi decidido multar a Associação de Futebol da Irlanda em 20 mil euros por violação das regras básicas de conduta decente», lê-se, numa nota divulgada pelo Comité de Controlo, Ética e Disciplinar da UEFA.

Em causa, refira-se, estão cânticos de apoio ao grupo paramilitar IRA (Exército Republicano Irlandês), os quais foram entoados no balneário durante os festejos pelo apuramento para o Mundial, após a vitória frente à Escócia.

Refira-se que uma eventual desqualificação da Irlanda deixaria Portugal com presença garantida no Mundial. A Seleção Nacional ainda está na luta pelo apuramento: vai disputar o play-off intercontinental com Camarões ou Tailândia.